Фабрика Nestle отреагировала на найденных в шоколаде насекомых

Житель Пермского края обнаружил в упаковке шоколадного батончика жуков и их личинки, на пермской фабрике Nestle пообещали разобраться, сообщает URA.RU.

Ранее мужчина поделился своей «добычей» в соцсетях и пошутил, что ему досталась шоколадка с мясной начинкой. Другой пользователь ответил, что недавно покупал похожий батончик и обнаружил в нем червей.

В комментариях позже появилась представитель Nestle, попросив автора поста сохранить упаковку и обратиться по номеру горячей линии, на что последовал отказ.

«При обнаружении жалобы в социальных сетях компания сразу же начала внутреннюю проверку», — сообщил производитель, уточнив, что так и не смог получить у потребителя вызвавший жалобу продукт.

В компании также сообщили, что проверка продолжается, и о ее результате сообщат по доступным каналам связи.

Ранее сообщалось, что на Алтае в мантах нашли антибиотики тетрациклинового ряда.