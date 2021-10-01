Пожар в камчатском селе Пахачи ликвидировали

Возгорание построек в селе Пахачи на Камчатке полностью ликвидировано. Об этом 1 октября заявили в МЧС по Камчатскому краю, пишут «Известия».

Пожарным удалось отбить от огня два жилых дома. Тем не менее, они частично пострадали.

Пожар начавшейся ранним утром удалось локализовать только к вечеру, 30 сентября, на площади 900 квадратных метров.

В селе загорелась бесхозная постройка площадью 150 кв. метров. Огонь перекинулся на соседние строения. Люди были эвакуированы из домов. На место отправился вертолет Ми-8. В тушении были задействованы 25 человек и пять единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются, никто не пострадал.