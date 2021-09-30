Экс-секретаря концлагеря Штуттгоф поместили в изолятор после попытки бегства

Земельный суд в немецком городе Итцехо поместил 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, экс-секретаршу нацистского концлагеря Штуттгоф, в изолятор временного содержания из-за неявки на процесс в четверг и предполагаемой попытки бегства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд озвучил постановление об аресте. Теперь она находится в изоляторе временного содержания», — говорится в публикации.

Отмечается, что изначально на заседании суда планировалось зачитать обвинение Фурхнер, но это запрещено делать в отсутствии обвиняемого.

Следующее слушание по делу экс-секретаря концлагеря Штуттгоф состоится 19 октября в 10:00 (11:00 по мск). На заседании планируют зачитать обвинение Фурхнер.

Ранее полиция задержала Фурхнер, которую подозревают в соучастии в убийстве более 11 тыс. человек во время работы в концлагере Штуттгоф.

Женщина служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф во время Второй мировой войны. Следствие в отношении Ирмгард велось в течение последних пяти лет, 30 сентября должно было состояться первое судебное заседание по ее делу. Однако в суд немка не явилась, по информации Die Zeit, женщина вышла из дома утром, взяла такси до метро, а затем пропала.