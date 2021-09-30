Главред The Insider* объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении границы

Главный редактор The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) Роман Доброхотов объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Юлию Кузнецову.

Правозащитник не уточнила других деталей.

Сам Доброхотов ранее 30 сентября сообщал журналистам о том, что в его квартире проходят обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. По словам главреда, следственные действия проводили сотрудники ФСБ, они изымали всю компьютерную технику из квартир. Обыски также проходили в квартире его родителей и в квартире, где находятся супруга и дети Доброхотова.

В середине сентября стало известно, что Главный редактор The Insider Роман Доброхотов выехал из России на Украину без российского загранпаспорта.

Ранее министерство юстиции пополнило список иноагентов, включив в него юридическое лицо «The Insider SIA», которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Согласно обновленным данным реестра, юрлицо «The Insider SIA» зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.