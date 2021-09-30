На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer из-за нарушения режима хранения

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что свыше 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer утилизируют из-за нарушения режима хранения. Об этом пишет издание ZN.ua.

По его словам, в начале лета при поставке 34 тысяч вакцин было допущено нарушение температурного режима. По этой причине они не были допущены к вакцинации и оставались на хранении, указал Ляшко

Утилизация запланирована на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн. 80 000 единиц вакцин против COVID-19 были просрочены.