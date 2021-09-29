Лукашенко заявил, что убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко сразу сообщили об убийстве сотрудника КГБ 28 сентября, глава государства поручил оказать всяческую поддержку семье погибшего. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

По ее словам, накануне еще не все детали трагедии были известны.

«Безнаказанным это не останется», — процитировала Эйсмонт реакцию Лукашенко на убийство сотрудника госбезопасности.

Ранее стало известно, что в Минске сотрудник IT-компании EPAM Андрей Зельцер застрелил из ружья сотрудника КГБ Дмитрия с позывным «Нирвана». Сам Зельцер был убит ответным огнем ворвавшихся к нему в квартиру силовиков. Белорусские органы проводили «отработку адресов, по которых могли находиться лица, причастные к терроризму». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».