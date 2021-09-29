Правительство не поддержало законопроект о добровольной сдаче ГИА

Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по желанию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, законопроект внес в Государственную Думу заместитель председателя комитета Госдумы седьмого созыва по образованию и науке Максим Зайцев, который является депутатом от партии ЛДПР. Согласно документу, учащиеся должны сами решать, будут ли они сдавать ГИА по образовательным программам основного общего образования для поступления в колледжи и техникумы. При этом допускать к такого рода экзаменам можно только тех, кто окончил 9-й или 10-й класс.

В Кабмине данную идею не одобрили, подчеркнув, что основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями.

«Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, <…> является гарантией качества образования и обеспечивает единство образовательного пространства и преемственность основных образовательных программ», — говорится в отзыве правительства на законопроект.

В документе подчеркивается, что принятие такого закона создаст высокие риски снижения качества подготовки выпускников для продолжения обучения.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о прохождении единого государственного экзамена на добровольной основе. Тогда в Рособрнадзоре заявили, что считают необоснованным полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ, так как это может привести к снижению качества образования.