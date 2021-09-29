В Демократической Республике Конго сожгли восемь женщин «за колдовство»

По словам официальных лиц и правозащитников, убийства женщин, обвиняемых в колдовстве, участились в неспокойной восточной провинции Демократической Республики Конго. Об этом пишет The Guardian.

В сентября восемь женщин были сожжены заживо в трех районах провинции Южное Киву.

Нелли Адиджа из НПО «Ассоциация женщин в СМИ» заявила: «Мы зарегистрировали 324 обвинения в колдовстве за период с июня по сентябрь».

В районе Калехе было зарегистрировано 114 случаев обвинения. Пять женщин были сожжены заживо, еще четыре — увезены в неизвестном направлении так называемыми ополченцами самообороны. Трое других женщин погибли в других районах.

Провинция Южное Киву находится в той части страны, где много лет правили вооруженные группировки.

Боско Мучукива, директор и профессор социологии в Высшем институте сельского развития в столице провинции Букаву, сказал, что всплеск нападений на ведьм произошел «из-за вакуума в управлении». «Это явление возрождается, потому что государство не справляется со своими основными задачами - полиция и система правосудия не выполняют свою работу», — указал профессор.

По словам Мучукивы, нападения были спровоцированы баджакази - ложными проповедниками или самопровозглашенными экстрасенсами. В основном они сами являются женщинами, которые утверждают, что способны обнаруживать ведьм.

«Это ложь. У них нет никаких полномочий, но они играют на доверчивости людей, которыми манипулируют, чтобы привлечь больше последователей, поднять свою репутацию и получить больше влияния в деревне», — разъяснил ситуацию Мучукива.

Раннее «Газета.Ru» писала, почему гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда в Демократической Реуспублике Конго остается загадкой.