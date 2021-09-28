В Гвинее военные приняли хартию переходного периода и отказались участвовать в выборах

Захватившие власть в Гвинее военные ввели в действие хартию переходного периода. Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, обязанности президента страны во время переходного периода будет исполнять полковник Мамади Думбуя, пишет издание Guinée news. Хартия также предусматривает создание временного правительства с гражданским премьер-министром во главе и национального переходного совета, который будет состоять из 81 представителя политических партий, гражданского общества, диаспор, социально-профессиональных сообществ, религиозных организаций. Впоследствии они передадут свои полномочия избранному народом Гвинеи национальному собранию

Военнослужащие подчеркнули, что ни члены правительства, ни члены национального переходного совета не смогут принять участие в выборах, которыми завершится политический кризис.

Ранее стало известно, что отстраненный военными от власти президент Гвинеи Альфа Конде не планирует подавать в отставку с должности главы государства.

В сентябре в Гвинее произошел государственный переворот, возглавляемый подразделением элитного спецназа страны.