В Самарской области вводят QR-коды для посещения фитнес-центров

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в регионе вводятся новые ограничения, связанные с увеличением заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Теперь для того, чтобы попасть в фитнес-центры или культурно-досуговые учреждения в Самарской области, необходимо будет предъявить специальный QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса.

«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации. Для организации процесса даем две недели на подготовку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания. Уточняется, что работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась — она ведется с 2020 года.