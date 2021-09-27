Жители Красноярска избили, изнасиловали и бросили под поезд друга

В Красноярском крае друзья изнасиловали приятеля и отнесли его на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления СК РФ на транспорте.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 сентября 2021 года в поселке Козулька. Ночью пятеро друзей распивали в квартире одного из них. Спустя некоторое время начался конфликт, после чего четверо мужчин избили приятеля ногами и дверцей от тумбочки. Затем двое из компании изнасиловали жертву.

Чтобы скрыть преступление, предполагаемые злоумышленники отнесли находящегося без сознания мужчину на железную дорогу, где положили его на рельсы перед приближающимся грузовым поездом.

Локомотивная бригада, увидев человека на путях, попыталась затормозить. Однако расстояние было небольшим и состав наехал на мужчину — от полученных травм он скончался на месте.

Спустя несколько дней выяснилось, что это был не несчастный случай. В результате все подозреваемые были задержаны — им предъявлены обвинения по статье «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что в поселке Песковка Кировской области 66-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима за изнасилование и нанесение смертельных травм приятелю.