В Швейцарии на референдуме о легализации однополых браков победили сторонники этой идеи

В Швейцарии, на прошедшем в воскресенье, 26 сентября, референдуме о легализации однополых браков победили сторонники этой идеи, сообщает телерадиокомпания RTS.

За легализацию однополых браков высказались 64,5% участников референдума. Также, в число вопросов, которые обсуждались на референдуме, входило обеспечение возможностей лесбиянкам использовать медицинскую помощь для искусственного оплодотворения и разрешение однополым парам усыновлять детей.

Кроме того, согласно прошедшим поправкам, благодаря браку с гражданином Швейцарии своего пола, иностранные граждане смогут воспользоваться процедурой упрощенного получения гражданства.

До этого в Швейцарии с 2007 года была возможность заключать «гражданские союзы», которые, в отличие от брака, были поражены в правах на усыновление детей и по некоторым другим вопросам.

Ранее польское воеводство ради денег отказалось быть «зоной, свободной от ЛГБТ».