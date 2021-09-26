«Коммерсантъ»: в России подорожала аренда жилья

Риелторы отмечают, что в России вырос спрос на съемные квартиры, что привело к увеличению стоимости аренды жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В статье говорится, что согласно исследованию аналитиков сервиса ЦИАН, аренда жилой недвижимости в 16 крупнейших городах России подорожала в среднем на 0,8%. В настоящее время средняя российская однокомнатная квартира сдается за 16,8 тыс. рублей в месяц, двухкомнатную — за 22,9 тыс. рублей.

По данным специалистов компании «Этажи», съемное жилье в России подорожало сильнее — на 1,5-2%. Они отмечают, что аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 19,9 тыс. рублей в месяц, двухкомнатную можно снять за 25,1 тыс. рублей.

Вероятной причиной заметного скачка популярности арендного жилья риелторы называют рост продаж на первичном рынке недвижимости — россияне, продавшие старые квартиры, вынуждены жить на съемных.

«К этому добавляется общий тренд по возвращению сотрудников в офисы, а студентов — к очной форме обучения», — добавили специалисты.

Ранее были названы регионы с самой дорогой посуточной арендой жилья.