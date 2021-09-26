На Калининской АЭС прекратил работу один из энергоблоков

Энергоблок №4 Калининской атомной электростанции (АЭС), расположенной в Тверской области, был остановлен автоматикой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора всех атомных станций России концерна «Росэнергоатом».

«26 сентября в 10.01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на прилегающей к АЭС территории уровень радиации находится в пределах нормы.

Ранее, 14 сентября, в Японии на АЭС «Фукусима-1» произошло масштабное повреждение почти всех фильтров, которые работают в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS. Сообщалось, что случаев утечек радиоактивной воды пока зафиксировано не было, хотя полностью исключать такую вероятность нельзя.