Россияне стали реже покупать лекарства в аптеках

С января по август 2021 года число покупок россиян в аптеках сократилось на 11%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», передает ТАСС.

«На фоне снижения числа покупок у россиян заметно вырос средний чек на здоровье. <…> Средний офлайн-чек, который оказался заметно ниже, чем в онлайне, вырос на 19% и составил 1460 рублей», — говорится в исследовании.

Вместе с тем, специалисты банка отмечают, что в это же время россияне в два раза чаще стали совершать интернет-покупки в категории «здоровье». А средний онлайн-чек в этой категории снизился почти на 41% и теперь составляет 8193 рублей.

Благодаря исследованию также выяснилось, что в среднем мужчины больше тратят деньги на лекарственные средства, чем женщины — 1519 рублей против 1468 рублей. Однако женщины чаще пользуются услугами медиков и приобретают лекарства.

Ранее стало известно, что после постановления Правительства России, которое разрешило несетевым аптекам интернет-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами на маркетплейсах, количество онлайн-покупок лекарств выросло на 17%.