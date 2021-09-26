В США полицейские несколько раз выстрелили в мужчину на глазах у толпы

В Калифорнии как минимум четверо полицейских выстрелили в мужчину, возможно, пострадавший убит, сообщает TMZ.

Уточняется, что мужчина, который «вероятно, является афроамериканцем и/или военнослужащим» получил огнестрельные ранения в светлое время суток в присутствии десятков свидетелей. Пока нет информации о том, что именно привело к использованию оружия в отношении пострадавшего.

Очевидец сообщил, что полиция ранее преследовала этого человека, в него стреляли, но он продолжал бежать, затем перепрыгнул через стену и упал на землю.

«Не похоже, что толпа была слишком возмущена тем, что только что увидела. Видимо, многие из них оказались на стороне полиции. На данный момент неясно, был ли пострадавший вооружен или нет», — пишет издание, уточняя, что «на первый взгляд» пострадавший выглядел безобидно.

Раненого мужчину увезли в больницу, подробностей о его состоянии не приводится.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в супермаркете, а затем покончил с собой.