«Ответ должен быть жестким»: Володин прокомментировал атаку Украины на резиденцию Путина

Володин выступил за жесткий ответ Украине после атаки на резиденцию Путина

Ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина должен быть жестким. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24»..

«Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», — сказал он.

Володин уверен, что чем больше будет продвижение у российской армии по линии фронта, тем сильнее будет сопротивление, увеличится количество циничных ударов со стороны Украины.

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резиденцию Путина на Валдае пытались атаковать с помощью беспилотников.

Позднее Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что ВСУ пытались атаковать госрезиденцию 91 украинским дроном, но все они были сбиты.

Атаку осудили ряд международных лидеров. Как писала Financial Times, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразили солидарность с Россией. С осуждением также выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Ранее Трамп отреагировал на удар Киева по резиденции Путина.