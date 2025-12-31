Размер шрифта
ЕС отказал Украине в исключении из программы углеродного регулирования

FT: ЕК не разрешила Украине выйти из программы углеродного регулирования
РИА Новости

Украина подавала обращение в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой исключить ее из механизма Трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), но получила отказ. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

По мнению Брюсселя, воздействие механизма на экономику Украины «будет меньше, чем опасается Киев».

До этого глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова сообщала, что страна потеряет 8% экспорта и 5% ВВП, если не будет отсрочено введение CBAM. Действие налога вступит в силу с 1 января 2026 года.

Механизм CBAM разработан Евросоюзом с целью борьбы с изменением климата и снижения выбросов парниковых газов с помощью экономического компенсирования «углеродных утечек». Такими утечками считают выбросы парниковых газов, образующихся при производстве продукции в странах с менее строгим углеродным регулированием, чем в Европе. Идея заключается в том, что производители, углеродные выбросы которых выше, чем в странах Евросоюза, должны платить дополнительную пошлину при ввозе своих товаров в страны ЕС. В настоящее время под обязательное регулирование в рамках CBAM подпадают удобрения, цемент, железо, сталь и алюминий, а также электроэнергия и водород.

Ранее Пушков назвал Евросоюз «квазиимперией с центром в Брюсселе».

