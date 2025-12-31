Размер шрифта
Новости политики

Захарова рассказала об охватившем Запад «ужасе»

Захарова: Запад охватил ужас из-за краха стратегии по России
РИА Новости

Запад охвачен «ужасом» из-за краха концепции «поставить Россию на место». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

По словам дипломата, западные страны загнали себя в угол собственной глупости и лжи. Они свернули все контакты с Россией и теперь не знают, как объясняться с собственным населением.

«Они убежали, спрятались и оказались сами изолированы в углу собственной глупости, безумия, жадности, собственной лжи», — сказала Захарова.

Она добавила, что в тот момент, когда Запад обманывал, Россия отвечала правдой со ссылками на факты, даты и международное право.

До этого Захарова поставила «диагноз» нынешним властям Европы, заявив, что те не имеют права называться элитами, поскольку сделали слишком много плохого для своих граждан.

Она обратила внимание, что западные власти пожертвовали экономикой своих стран не ради государств третьего мира, как они заявляют, а потому что «заболели русофобией и нацизмом».

Ранее Захарова назвала Зеленского «монстром с кровавой слюной».

