Новости. Общество

В Петербурге пассажиры требуют замену экипажа после третьей попытки вылета

В Петербурге пассажиры требуют замену экипажа после третьей попытки вылета
Пассажиры рейса Петербург — Калининград требуют заменить экипаж после третьего возвращения самолета в Пулково. Об этом пишет Telegram-канал «78».

По его данным, попытки совершить рейс N4-283 авиакомпании Nordwind продолжаются с 29 декабря. Все три раза завершились возвращением в Петербург по причине невозможности приземлиться в аэропорту Храброво из-за сильного ветра.

Пассажиры, при этом, утверждают, что другие самолеты благополучно садятся в Калининграде, в связи с чем они обвиняют экипаж самолета и требуют, чтобы его заменили.

«Почему все самолёты идут на посадку, а мы почему-то улетели оттуда? <...> Мы выдвинули вариант, что они меняют команду, которая полетит. Чтобы нас тут же заправили, и мы улетели опять», — передает канал слова одной из пассажирок.

В пресс-службе Nordwind прокомментировали ситуацию, заявив, что из-за погодных условий в пункте прибытия всего задерживаются пять рейсов из Петербурга. Представители авиакомпании принесли извинения перед пассажирами и призвали следить за статусом рейсов.

Ранее в Пулково пассажиры столкнулись с задержкой десятков рейсов.

