Сочинец распылил перцовый газ в лицо водителю автобуса после замечания

В Сочи пассажир распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». Инцидент произошел в автобусе №19.

«Конфликт начался после того, как пассажир попытался оплатить проезд банковской картой, оформленной на женское имя. Водитель автобуса обратил на это внимание, после чего между сторонами возник словесный конфликт, перешедший в взаимные оскорбления и физическое противостояние. В завершение инцидента пассажир распылил перцовый баллончик в лицо водителю», — сообщает канал.

В результате инцидента водитель автобуса не смог продолжить работу в этот день, он обратился за медицинской помощью. Полиция проводит проверку.

До этого в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю.

Также, в Хабаровске девушка распылила перцовый баллончик в лицо водителю автобуса. Находившаяся в салоне пассажирка помогла мужчине промыть глаза и вызвала скорую помощь. Пострадавший получил ожог глаз.

Ранее в Новосибирске водитель напал на женщину с младенцем.