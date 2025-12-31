Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Власти США освободили российского инженера Постового

Задержанный в США россиянин Постовой освобожден и депортирован в Россию
Jall

Инженера Дениса Постового, которому в 2024 году были предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в РФ, освободили из-под стражи и депортировали в Россию. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

«Произошло настоящее новогоднее чудо. Команде защиты и нашим дипломатам удалось добиться освобождения и депортации россиянина Дениса Постового, нашего известного инженера, обладателя многочисленных премий», — сказал он.

Мельников добавил, что с Постового не сняты обвинения, однако он был депортирован на территорию РФ.

О задержании Постового стало известно в сентябре прошлого года. Его обвинили в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее защита россиянина Постового обвинила американцев в затягивании сроков его операции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541195_rnd_9",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+