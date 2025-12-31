Власти США освободили российского инженера Постового

Задержанный в США россиянин Постовой освобожден и депортирован в Россию

Инженера Дениса Постового, которому в 2024 году были предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в РФ, освободили из-под стражи и депортировали в Россию. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

«Произошло настоящее новогоднее чудо. Команде защиты и нашим дипломатам удалось добиться освобождения и депортации россиянина Дениса Постового, нашего известного инженера, обладателя многочисленных премий», — сказал он.

Мельников добавил, что с Постового не сняты обвинения, однако он был депортирован на территорию РФ.

О задержании Постового стало известно в сентябре прошлого года. Его обвинили в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее защита россиянина Постового обвинила американцев в затягивании сроков его операции.