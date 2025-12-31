Россия согласовала передачу Белоруссии портов в двух российских регионах

МИД: РФ согласовала передачу Белоруссии портов в Петербурге и Мурманской области

Россия согласовала передачу Белоруссии морского перегрузочного комплекса «Бронка» в порту Санкт-Петербурга, а также строительство многофункционального комплекса в порту «Лавна» Мурманской области. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, страны ведут совместную работу по формированию общего экономического пространства и созданию возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. Галузин подчеркнул, что диверсификация маршрутов необходима для обеспечения бесперебойных поставок Минском экспортной продукции на фоне санкций Запада.

«В этих условиях Россия оказала своему союзнику беспрецедентную помощь, согласовав в том числе развитие Минском собственных портовых мощностей на нашей территории — в Санкт-Петербурге и Мурманской области», — сказал он.

Замглавы МИД России отметил, что в развитии общей транспортно-логистической инфраструктуры на российской территории заинтересованы обе стороны. Кроме того, инициатива повлияет на ускорение интеграции стран в рамках проекта Союзного государства.

Отмечается, что практической проработкой принятых правительством решений занимался Минтранс России.

