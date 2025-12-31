В Минобороны России раскрыли подробности атаки Украины на резиденцию Путина

Минобороны: ВКС РФ вскрыли факт атаки на резиденцию Путина в районе 19:20 мск

Войска Воздушно-космических сил (ВКС) России вскрыли факт атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области около 19:20 мск. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков, передает Telegram-канал Минобороны.

По его словам, украинские войска предприняли попытку атаки с помощью беспилотников самолетного типа. Аппараты, запущенные с территорий Сумской и Черниговской областей, действовали на предельно малых высотах, отметил генерал-майор.

Романенков добавил, что всего украинские войска применили 91 дрон. Так, над территорией Брянской области сбили 49 беспилотников, над Смоленской — один. Еще 41 аппарат уничтожили над Новгородской областью, подчеркнул начальник войск.

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу», — сказал Романенков.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали «безрассудным поступком» атаку на резиденцию Путина.