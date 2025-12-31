Российскому бизнесмену Карапетяну запретили делать заявления, содержащие призывы

Суд в Армении запретил российскому бизнесмену, основателю ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну делать заявления, содержащие какие-либо призывы. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.

«Неясно, как именно будет раскрыто это ограничение, но ясно, что это прямое ограничение публичной речи, которого не было даже при условиях задержания», — рассказал адвокат.

Самвел Карапетян был задержан 18 июня сотрудниками МВД Армении, ему предъявлены обвинения в публичных призывах к насильственному захвату власти, которые он отрицает. После задержания Ереванский суд санкционировал его арест, который впоследствии неоднократно продлевался. Параллельно с уголовным преследованием, в отношении компаний, связанных с Карапетяном, начались проверки, приведшие к временному закрытию сети пиццерий «Пицца Ташир». Кроме того, власти Армении инициировали процесс национализации компании «Электрические сети Армении», владельцем которой является Карапетян.

13 октября пресс-секретарь СК Армении Кима Авдалян заявила о предъявлении бизнесмену нового обвинения – в отмывании денежных средств в особо крупном размере, совершенном с использованием служебных полномочий. Если вина его будет доказана, то по этой статье ему может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

