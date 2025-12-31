Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Путин и Рахмон по телефону обсудили атаку Киева на резиденцию президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В ходе переговоров президент Таджикистана осудил попытку атаки украинских беспилотников на резиденцию российского лидера в Новгородской области. Рахмон отметил, что инцидент произошел на фоне российско-американских контактов по мирному урегулированию конфликта.

«Обменявшись мнениями по поводу этой безрассудной выходки киевского режима, лидеры тепло поздравили друг друга с наступающим Новым 2026 годом», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что также Путин и Рахмон затронули региональную проблематику с учетом развития ситуации вокруг Афганистана. Лидеры стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений между государствами.

Резиденция Путина в Новгородской области подверглась атаке 29 декабря. Министерство обороны РФ сообщило, что всего был уничтожен 91 беспилотник, выпущенный по этому объекту. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению.

Ранее Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина государственным терроризмом.