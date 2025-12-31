Размер шрифта
Новости политики

В США раскрыли, как команда Трампа устроила ловушку Украину по уступке территорий

NYT: Киев признал готовность к уступкам территорий из-за заморозки помощи США
Mariam Zuhaib/AP

Киев впервые признал готовность к территориальным уступкам для урегулирования конфликта в республике. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, представители Киева заявили о своей готовности во время переговоров с США в марте в Саудовской Аравии. По словам источника, в ходе мероприятия американский госсекретарь Марко Рубио разложил на столе карту республики и спросил, что нужно Украине для выживания как стране.

Издание отметило, что занимавший тогда пост советника президента США по нацбезопасности Майк Уолтц дал маркер секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову и попросил обозначить условия на карте. Тогда Умеров начертил действующую линию боевого соприкосновения, проходящую, в том числе через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донбасс, следует из материала.

«Впервые [президент Украины Владимир] Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что после переговоров советники президента США Дональда Трампа говорили о «ловушке», в которую попал Киев.

Ранее Вэнс обозначил главный «тормоз» в переговорном процессе по Украине.

