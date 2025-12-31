Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус ещё пяти российским спортсменам, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Допуск получили сноубордист Илья Хуртин, лыжник Илья Маньков, фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее шведский журналист рассказал о радости от возвращения российских лыжников.