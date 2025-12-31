Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Лукашенко заявил, что Путин отказывался ударить по центрам принятия решений в Киеве

Лукашенко: Путин отвергал предложение ударить по центрам принятия решений в Киеве
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер РФ Владимир Путин категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Его слова приводит агентство БелТа.

Лукашенко отметил, что у России есть возможность ударить по любой резиденции президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Путину предлагали поступить подобным образом.

«Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы предлагали ему: по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», — сказал президент Белоруссии.

Новость дополняется.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+