Лукашенко заявил, что Путин отказывался ударить по центрам принятия решений в Киеве

Лукашенко: Путин отвергал предложение ударить по центрам принятия решений в Киеве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер РФ Владимир Путин категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Его слова приводит агентство БелТа.

Лукашенко отметил, что у России есть возможность ударить по любой резиденции президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Путину предлагали поступить подобным образом.

«Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы предлагали ему: по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», — сказал президент Белоруссии.

