Военный ВСУ рассказал, как помог раненому российскому бойцу и сдался в плен

РИА Новости: военный ВСУ в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС РФ и сдался в плен

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), попав под удар беспилотника своих сослуживцев в Гуляйполе, помог раненому российскому бойцу, после чего добровольно сдался в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского военнопленного Сергей Шевченко.

Пленный рассказал, что он слышал, как над ним пролетал тяжелый беспилотник «Баба-Яга». После этого произошел сброс снаряда, в результате которого крыша здания, занимаемого бойцом ВСУ, рухнула прямо на него, отметил Шевченко.

«Я вижу, у меня поплыла «крыша». Очнулся, слышу крики какие-то. Поворачиваю [голову], недалеко от меня пацанчик лежит молодой... Говорю — «ты что, русский?», он — да. Говорю — «ну а я хохол», — сказал военнопленный.

Шевченко добавил, что он решил переждать, когда улетит беспилотник, вместе с раненым российским бойцом. Военный ВСУ оказал помощь пострадавшему, после чего они дождались прихода его сослуживцев, которым украинец сдался в плен.

29 декабря Шевченко рассказал, что ВСУ используют для перевозки украинских солдат школьные автобусы. По его словам, такие случаи были не единичны.

