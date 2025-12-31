Размер шрифта
Военный ВСУ рассказал, как помог раненому российскому бойцу и сдался в плен

РИА Новости: военный ВСУ в Гуляйполе помог раненому бойцу ВС РФ и сдался в плен
Reuters

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ), попав под удар беспилотника своих сослуживцев в Гуляйполе, помог раненому российскому бойцу, после чего добровольно сдался в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского военнопленного Сергей Шевченко.

Пленный рассказал, что он слышал, как над ним пролетал тяжелый беспилотник «Баба-Яга». После этого произошел сброс снаряда, в результате которого крыша здания, занимаемого бойцом ВСУ, рухнула прямо на него, отметил Шевченко.

«Я вижу, у меня поплыла «крыша». Очнулся, слышу крики какие-то. Поворачиваю [голову], недалеко от меня пацанчик лежит молодой... Говорю — «ты что, русский?», он — да. Говорю — «ну а я хохол», — сказал военнопленный.

Шевченко добавил, что он решил переждать, когда улетит беспилотник, вместе с раненым российским бойцом. Военный ВСУ оказал помощь пострадавшему, после чего они дождались прихода его сослуживцев, которым украинец сдался в плен.

29 декабря Шевченко рассказал, что ВСУ используют для перевозки украинских солдат школьные автобусы. По его словам, такие случаи были не единичны.

Ранее жительница Красноармейска рассказала, как российский дрон помог ей сбежать от ВСУ.

