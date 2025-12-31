Размер шрифта
Борис Щербаков отказался от новогодних корпоративов

Mash: актер Борис Щербаков отказался от корпоративов и улетел на отдых
Евгений Биятов/РИА Новости

Актер и телеведущий Борис Щербаков отказался от новогодних корпоративов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации издания, Щербаков улетел на отдых до 2 января. Также уточняется, что артист в целом отказывается вести мероприятия, поскольку ему не нравится этот формат. Он продолжает работать на телевидении и вести передачи.

Ограничения в работе Щербакова также связаны со здоровьем артиста. В августе ему сделали операцию по замене тазобедренного сустава. После этого Щербаков отказался лежать в стационаре и уехал домой. Артист упал на даче 24 июля и ударился бедром. Его госпитализировали, а через два дня выписали. Щербаков ходил с костылями, но 11 августа упал на то же бедро и оказался в больнице.

Супруга артиста рассказывала, что после операции он два месяца не мог выходить на сцену.

В начале декабря появилась информация, что Щербаков обратился к врачам с жалобами на боль и ухудшение зрения, заявив, что в глаз попал инородный предмет. Осмотр якобы подтвердил наличие осколка, который специалисты сразу извлекли. Однако его сын опроверг эту информацию и заявил, что актер просто проходил осмотр у офтальмолога.

Ранее Ренату Литвинову оштрафовали в Париже за подкармливание голубя.

