Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Атаковавшие резиденцию Путина беспилотники запустили из двух областей Украины

МО: атаковавшие резиденцию Путина БПЛА летели из Сумской и Черниговской областей
Shutterstock

Дроны, атаковавшие резиденцию президента РФ Владимира Путина, взлетели из Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Александр Романенков, заявление которого опубликовано в Telegram-канале министерства обороны страны.

По словам генерал-майора, украинские войска пытались нанести удар сразу с трех направлений. Запущенные ими беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожили в Новгородской, Брянской и Смоленской областях.

«Атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что резиденции главы государства не было нанесено никакого урона.

Резиденция Путина в Новгородской области подверглась атаке украинских БПЛА в ночь на 29 декабря. Как рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, всего украинские войска использовали 91 дрон. Все они были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что атака на резиденцию его российского коллеги была бы плохим развитием событий.

Ранее сообщалось, что за атакой на резиденцию Путина стояла не только Украина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541141_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+