Атаковавшие резиденцию Путина беспилотники запустили из двух областей Украины

МО: атаковавшие резиденцию Путина БПЛА летели из Сумской и Черниговской областей

Дроны, атаковавшие резиденцию президента РФ Владимира Путина, взлетели из Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Александр Романенков, заявление которого опубликовано в Telegram-канале министерства обороны страны.

По словам генерал-майора, украинские войска пытались нанести удар сразу с трех направлений. Запущенные ими беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожили в Новгородской, Брянской и Смоленской областях.

«Атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что резиденции главы государства не было нанесено никакого урона.

Резиденция Путина в Новгородской области подверглась атаке украинских БПЛА в ночь на 29 декабря. Как рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, всего украинские войска использовали 91 дрон. Все они были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что атака на резиденцию его российского коллеги была бы плохим развитием событий.

