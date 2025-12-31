В Таиланде автобус с туристами из России попал в ДТП

Baza: автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

В Таиланде автобус с российскими туристами попал в ДТП, сообщает Telegram-канал Baza.

«Ранним утром 31 декабря туристы отправились на реку Квай, чтобы поплавать со слонами. По пути, в районе Канчанабури, автобус врезался в следующий впереди автомобиль — от удара спящих туристов выбросило из кресел», — сообщает канал.

Отмечается, что в результате аварии пострадали несколько туристов, они доставлены в больницу. Остальные россияне поехали на экскурсию на другом автобусе.

До этого автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в аварию в Витебской области Белоруссии утром 27 декабря. Предварительно, 43-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в правый по ходу движения кювет. После этого автобус опрокинулся. Одного человека спасти не удалось, заявили в министерстве внутренних дел республики.

Кроме того, автобус с детьми попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Авария произошла в Выборгском районе, транспортное средство улетело в кювет между поселками Рябово и Красная Долина. При ДТП обошлось без серьезных травм, школьники не обращались за медицинской помощью. Судя по видео с места аварии, после съезда с дороги автобус сбил несколько молодых деревьев и въехал в лес.

Ранее на трассе в Челябинской области загорелся автобус с пассажирами.