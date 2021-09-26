Пропавшего во время урагана «Ида» нашли внутри аллигатора

В конце августа мужчина пропал без вести в результате урагана «Ида» в американском штате Луизиана, спустя почти месяц останки пропавшего были обнаружены в желудке у аллигатора. Об этом сообщает USA Today.

Сообщается, что 71-летний Тимоти Саттерли подвергся нападению аллигатора во время наводнения в Слайделле 30 августа, через день после того, как «Ида» накрыла Луизину. Жена Саттерли была свидетельницей нападения — оно лишило супруга руки. Женщина заявила, что пошла за помощью, но когда вернулась, муж уже исчез.

Ранее в сентябре в Луизиане поймали, а затем убили 230-килограамового аллигатора. При вскрытии внутри у него нашли непереваренные человеческие останки. Анализ ДНК подтвердил, что они принадлежали пропавшему Саттерли, сообщили в полиции.

Ураган «Ида» обрушился на Луизиану 29 августа, в 16-ю годовщину урагана «Катрина». Он оставил множество жителей без электричества, а также без газа и воды. Ураган быстро ослаб, однако принес с собой проливные дожди и грозы, которые обрушились на штаты Пенсильвания, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Ранее президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате Луизиана из-за приближающегося тропического шторма «Николас».