Террасы для невакцинированных на Манхэттене вызвали оторопь у Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о своем посещении Нью-Йорка в ходе Генеральной ассамблеи ООН, отметив, что центральный боро (район) города — Манхэттен — вызвал у нее оторопь из-за террас для невакцинированных жителей город.

«Очень люблю Манхэттен. Но то, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации. Идея, наверное, хорошая, но ее исполнение — катастрофа. Повторю, это самый центр города. Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно», — написала Захарова.

Она сравнила эти «террасы» с фавелами в бразильских мегаполисах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово.