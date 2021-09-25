В Германии появились золотые монеты с портретом Меркель

В Германии начали продавать монеты из золота с портретом канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».

Заказать такой сувенир можно в онлайн-магазинах монет и драгоценных металлов за €49. На монетах указаны годы правления канцлера: 2005-2021.

Ранее сообщалось, что фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург создала игрушку по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Стоимость коллекционного медведя — €189.

26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.