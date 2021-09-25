Появилось видео с места взрыва газа в Верхней Пышме

Главное управление МЧС по Свердловской области опубликовало видео с места взрыва газа в Верхней Пышме. Об этом сообщает газета «Известия».

На опубликованном ролике показаны последствия взрыва. Так, в результате инцидента окна в нескольких квартирах на первом этаже оказались выбиты.

«До прибытия пожарного подразделения самостоятельно из дома эвакуировались 30 человек, из них двое детей, — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Верхней Пышмы в Свердловской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадал один человек. Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал, что инцидент произошел приблизительно в 7.10 утра (5.10 мск) после того, как мужчина из трехкомнатной квартиры поставил чайник на плиту. На место происшествия прибыли все оперативные службы и ведомства.