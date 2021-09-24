В России предложено использовать соцсети для подачи обращений в госорганы

Использовать соцсети для обращений в госорганы предложил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Его письмо направлено на имя главы Минцифры Максута Шадаева, пишет RT.

В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, граждане имеют право делать официальные обращения в государственные и муниципальные органы власти, указывает Зыков.

По его словам, право реализуется с помощью традиционных почтовых отправлений или электронных обращений через официальные порталы.

На региональном уровне при этом есть попытки налаживания коммуникации с властями через социальные сети.

Зыков предлагает изменить федеральное законодательство, чтобы разработать правила для использования социальных сетей для подачи информации властям.