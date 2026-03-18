Молодой человек закидал камнями девушку, которая намекала ему на свадьбу

В Индии мужчина расправился со своей девушкой, предложившей узаконить отношения, сообщает газета Times of India.

В воскресенье, 15 марта, в деревне Говари округа Ануппур обнаружили тело 24‑летней Лапты Каджал Пури. Девушка пропала без вести 17 февраля, якобы уйдя из дома в колледж. Идентификацию удалось провести по личным вещам и поданному в полицию заявлению о пропаже.

Последний контакт Каджал привел следователей к ее возлюбленному Чандрабхану Ратхору, которого задержали и допросили. По данным полиции, они познакомились в соцсетях несколько месяцев назад и поддерживали близкие отношения.

Когда девушка стала настаивать на браке, мужчина отказал, сославшись на социальные барьеры. 17 февраля он вывез Каджал на мотоцикле в уединенный дом в Говари, где, по версии следствия, напал на нее. Он забил жертву камнями, а затем уничтожил SIM‑карту, спрятал телефон и попытался замести следы.

Расследование продолжается, формирована специальная группа для установления всех обстоятельств.

Ранее юноша из Удмуртии жестоко расправился с девочкой и спрятал в гараже знакомой.