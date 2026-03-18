Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Молодой человек закидал камнями девушку, которая намекала ему на свадьбу

Житель Индии жестоко расправился с девушкой, предложившей узаконить отношения
TOI

В Индии мужчина расправился со своей девушкой, предложившей узаконить отношения, сообщает газета Times of India.

В воскресенье, 15 марта, в деревне Говари округа Ануппур обнаружили тело 24‑летней Лапты Каджал Пури. Девушка пропала без вести 17 февраля, якобы уйдя из дома в колледж. Идентификацию удалось провести по личным вещам и поданному в полицию заявлению о пропаже.

Последний контакт Каджал привел следователей к ее возлюбленному Чандрабхану Ратхору, которого задержали и допросили. По данным полиции, они познакомились в соцсетях несколько месяцев назад и поддерживали близкие отношения.

Когда девушка стала настаивать на браке, мужчина отказал, сославшись на социальные барьеры. 17 февраля он вывез Каджал на мотоцикле в уединенный дом в Говари, где, по версии следствия, напал на нее. Он забил жертву камнями, а затем уничтожил SIM‑карту, спрятал телефон и попытался замести следы.

Расследование продолжается, формирована специальная группа для установления всех обстоятельств.

Ранее юноша из Удмуртии жестоко расправился с девочкой и спрятал в гараже знакомой.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!