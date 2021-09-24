В России могут отменить карантин в 14 дней для экспатов

Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» обратилась к Роспотребнадзору с предложением отменить двухнедельную самоизоляцию для иностранных высококвалифицированных специалистов, въезжающих в страну. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо организации.

В обращении указано, что многие иностранные сотрудники компаний привиты, зачастую — вакцинами, одобренными в России. При этом их выезды за границу носят краткосрочный характер. Изоляция не требуется тем, кто прибывает в страну с краткосрочный визитом до трех дней: для переговоров или заключения сделок. Однако к россиянам и иностранцам, которые фактически несут одинаковые риски, предъявляются одинаковые требования, заключили в ассоциации.

В настоящее время иностранные специалисты обязаны соблюдать 14-дневный карантин после въезда в страну. Россиянам в аналогичной ситуации достаточно в течение трех дней после прибытия предоставить отрицательный ПЦР-тест. Предложение «Русбренд» поддержали в Минэкономразвития.

Ранее Роспотребнадзор предложил отменить обязательную самоизоляцию для приезжающих в Россию граждан из Великобритании.