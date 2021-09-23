В Ижевске вертолет санавиации совершил жесткую посадку на здание больницы

В Ижевске на территории республиканской больницы №1 санитарный вертолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону.

Вертолет, выполнявший санитарную эвакуацию, сел на крышу одного из зданий медучреждения. В этот момент на борту находились четыре человека.

По данным Минздрава РФ, в результате инцидента травму головы получил фельдшер, по результатам КТ у него легкое сотрясение мозга.

Отмечается, что экстренная посадка не повлияла на состояние пациента, находившегося в кабине вертолета.

Причиной внеплановой посадки мог стать боковой ветер. По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что вертолет санавиации совершил жесткую посадку в городе Иваново.