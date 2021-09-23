Курганские медики рассказали, как спасли жизнь маме 12 детей

Потеряв пять литров крови, в курганский перинатальный центр в сентябре попала женщина с кровотечением. Оно началось на 28-й неделе беременности, которая уже успела родить 11 детей. Областные медики совершили чудо, спасая женщину с 12-й беременностью, сообщили на региональном портале kurgan.ru.

Пациентка выжила благодаря действиям врачей: шансы были минимальные.

«Каждая секунда была на счету. Далее около 3 часов врачи боролись за мою жизнь. Кровопотеря составила около 5 литров. Благодаря слаженной, оперативной, грамотной, высокопрофессиональной работе врачей и медсестер я, многодетная мама двенадцати детей, осталась жива», – поделилась спасенная многодетная мама Лилит Шабалина.

После операции и принятия родов, она пробыла в реанимации четыре дня и две недели лечилась в стационаре больницы. Врачи стремятся сохранить жизнь новорожденному, мама которого уже вернулась в свою большую семью, к остальным детям.

Родственники необычной мамы прислали в больницу огромное письмо с благодарностью врачам, так как беременную женщину спасали медики сразу нескольких направлений: бригада оперирующих хирургов, специалисты реанимационного, физиологического и гинекологического отделений.

«С ней работала большая группа врачей. Случай довольно сложный, но всем вместе нам удалось справиться. За жизнь новорожденного мы продолжаем бороться», – отметила Татьяна Осина, главный врач перинатального центра.

Она отметила, что такой отзыв о работе коллектива очень приятен, но главная награда врача – спасенные жизни, здоровье и мам, и малышей.

Ранее стало известно, что первый ребенок, родившийся в результате ЭКО после теста на отсутствие серьезных генетических заболеваний, отметил свой день рождения.