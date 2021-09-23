Соседка экс-министра Тувы рассказала подробности убийства его жены

Соседка бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола рассказала подробности убийства его жены. Интервью опубликовано в Telegram-канале «РЕН ТВ | Новости».

Женщина рассказывает, что услышала крики молодого человека (вероятно, сына убитой) на лестничной клетке.

«Он заорал таки истошным [голосом] прямо вот тут в коридоре <...> Я вышла говорю: «Вы что тут кричите, я полицию вызову сейчас». И он на меня вроде как замахнулся <...> Ну, мог бы объяснить, что у нас горе случилось, поэтому я кричу», — говорит соседка.

Затем парень позвонил сестре, которая в скором времени приехала и постучалась к соседям со словами: «Откройте, у меня там мама умерла». В квартиру родителей девушка никого не пустила.

«Не заходите сюда, не смотрите!», — вот так вот [сказала дочь погибшей]. И тоже потом опять крик там [начался]», — вспоминает соседка.

Затем, по ее словам, в квартиру Тыт-оолов приехали медики и полицейские.

Вечером 22 сентября в правоохранительные органы города Кызыл сообщили об обнаружении в квартире по месту проживания тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее мужа с колото-резанным ранением в области груди. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». В настоящее время выполняются необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Юрий Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства Тувы в 2015-2016 годах. В июле 2016 он был арестован и отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет подозревает экс-министра в убийстве супруги.