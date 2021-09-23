Бейсджамперы прыгнули с высотки на Ленинском проспекте в Москве

В Москве несколько человек прыгнули с парашютом с высотного здания на Ленинском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованных в сети кадрах видно, как два парашютиста приземляются прямо на Ленинградский проспект. Однако из-за сильного трафика поток машин двигался медленно и бейсджамперы не пострадали.

«Парашютистам не помешали ни дождь, ни ветер, ни московские пробки», — пишет Baza.

Это не первый случай в Москве, когда экстремалы прыгают с парашютом с высотных зданий. Несколько лет назад бейсджампер Владимир Мурзаев решил необычным способом отметить День Государственного флага России. Он забрался на крышу жилой высотки и прыгнул с триколором в руках.