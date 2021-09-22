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Baza: Киев провалил очередную эвакуацию из Афганистана

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Global Look Press

Украина провалила очередную эвакуацию из Афганистана своих сограждан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что украинский самолет прилетел в аэропорт Кабула через Баку, но никто не предупредил талибов (организация запрещена в России) о предстоящей эвакуации.

«Во-вторых, сотрудники украинского посольства заранее в спешном порядке сделали документы (вид на жительство и т.д.) более чем 150 афганцам. Также они сформировали эвакуационный список и создали группу в одном из мессенджеров, где предупредили новоиспеченных соотечественников, что 16 сентября всем, кто в списке, нужно явиться в аэропорт», — говорится в сообщении платформы.

Уточняется, что афганцев предупредили, что если талибы спросят их о направлении, необходимо назвать один из городов Афганистана, поскольку внутренние рейсы в стране открыты, а международные – нет. Однако ситуация усложнилась тем, что граждане, которые получили документы, попытались вывезти из страны и своих родственников без документов. Таким образом, в аэропорту собралось большое количество людей.

«Когда в чате всем предложили заходить в аэропорт и ждать, после полутора часов ожидания, некоторые эвакуируемые взволновались и начали кричать, что они летят на Украину и чтобы их пропустили. Талибы этому очень удивились (вывозить простых афганцев запрещено — прим.)», — отмечает Baza.

По данным канала, только после этого украинская сторона предприняла попытку напрямую договориться с талибами об эвакуации, однако те отказались разговаривать и потребовали от украинцев лететь обратно.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников украинской военной разведки с тем, что им удалось организовать шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который должен был вывести украинских граждан из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Вскоре МИД Украины опровергло эту информацию, заявив, что замглавы в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев. В Тегеране позже уточнили, что воздушное судно не принадлежало Украине, его никто не похищал. Самолет сел в иранском аэропорту Мешхед для дозаправки, а затем отправился в Киев.

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