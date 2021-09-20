Анестезиолога-экзорциста посадили на 14 лет после неудачного изгнания демонов

Американца Хоссама Метвалли приговорили к лишению свободы сроком на 14 лет после того, как он чуть не убил свою девушку во время «церемоний экзорцизма». Об этом сообщили в The Mirror.

Метвалли, выдавая себя за экзорциста с медицинским образованием, проводившего исламский ритуал «Ругья», вводил своих пациенток в бессознательное состояние, привязывал их к кровати, раздевал и фотографировал в эротических позах. Однако внимание полиции он привлек после того, как чуть не убил свою сожительницу во время одной из таких процедур.

«Я сделаю так, что вы больше никогда не будете доктором. Вы извратили гордую профессию врача ради своих порочных целей», — сообщил на процессе судья Джереми Ричардсон.

Ранее сообщалось, что Метвалли провел больше 250 ритуалов экзорцизма и сделал десятки видеозаписей своих процедур изгнания джиннов.