В Красноярске будут судить двух женщин, получивших маткапитал за выдуманного ребенка

Прокуратура Свердловского района города Красноярска утвердила обвинительное заключение против двух женщин, подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

«Прокуратура Свердловского района г. Красноярска утвердила обвинительное заключение в отношении двух жительниц края. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, чтобы получить деньги женщины придумали преступную схему. В 2017 году одна из них обратилась в многофункциональный центр и заявила, что в октябре 2016 года родила ребенка. Женщина пояснила, что не может предоставить подтверждающие документы, так как родила дома без помощи медиков. При этом вместе с ней был еще один неизвестный следствию человек, который факт рождения ребенка подтвердил.

На основании этих сведений несуществующего младенца зарегистрировали и выдали женщине свидетельство о рождении. С ним злоумышленница обратилась в районное отделение Пенсионного фонда и получила государственный сертификат на материнский капитал. В результате, выделенные средства женщина потратила на покупку квартиры в Хакасии.

По данным прокуратуры, таким образом женщины причинили ущерб бюджету Российской Федерации в размере 453 тыс. рублей. При этом, чем именно занималась вторая обвиняемая, в пресс-службе не уточнили.

«Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд г. Красноярска», — заключили в пресс-службе.