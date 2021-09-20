В МВД заявили, что есть погибшие и раненные при стрельбе в пермском вузе

В МВД заявили, что, по предварительным данным, есть погибшие и раненые в результате устроенной неизвестным человеком стрельбы на территории кампуса Пермского университета, передает РИА «Новости».

«По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что полицейские и сотрудники других правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия.

Ранее пресс-служба сообщила, что в результате инцидента ранения получили четыре человека.

Отмечалось, что около 11 часов утра в понедельник, 29 сентября, неизвестный проник на территорию кампуса с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. На фоне произошедшего все занятия в учебном учреждении были завершены.

11 мая аналогичный случай произошел в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи. 19-летний Ильназ Галявиев устроил в учебном заведении стрельбу, в результате чего погибли девять человек, 21 пострадал. Юношу задержали. По факту нападения на гимназию было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.