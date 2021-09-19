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На острове Пальма в Испании произошло извержение вулкана

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На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха, идет эвакуация людей. Об этом сообщает газета El Mundo.

По данным издания, в этом регионе в последнее время наблюдалась повышенная сейсмическая активность. Местные власти уже объявили о закрытии лесных троп на острове. Также началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью из района извержения.

Ранее МЧС предупредило о высокой вероятности извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Как рассказали вулканологи, подобное опасное явление в последний раз наблюдалось в 2019 году.

Спасатели уточнили, что пепел может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского, а также Тигильского районов.

До этого на Камчатке вулкан выбросил трехкилометровый столб дыма и пепла. Вблизи вулкана не проходят трассы воздушных судов и не зарегистрированы туристические группы.

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