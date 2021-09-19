У москвича украли более 2 млн рублей из багажника автомобиля

В центре Москвы неизвестные похитили из багажника автомобиля больше 2,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Деньги украли у гендиректора столичной строительной фирмы. Заявитель рассказал полиции, что на Комсомольском проспекте неизвестные вскрыли его Mercedes, пока он ел.

По предварительным данным, злоумышленники вскрыли автомобиль при помощи сканера, взяли деньги и скрылись в парке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что три девушки в Москве украли из супермаркета две бутылки шампанского Dom Perignon на 32 тыс. рублей. По факту произошедшего была организована проверка.